В Сыктывкаре прошла «битва взглядов» между Александром Емельяненко и Марсио Сантосом.





Ранее бразильский боец смешанных единоборств Марсио Сантос накануне грандиозного турнира в Сыктывкаре «AMC FIGHT NIGHTS» записал послание Александру Емельяненко — «Емельяненко, я иду за тобой!». Александр Емельяненко тем временем не торопился отвечать. Вместо этого он встретился с Главой Коми Владимиром Уйба. Совместное фото именитый российский боец разместил в своем Инстаграм. Ну а несколько минут назад бойцы всё же встретились лицом к лицу. Они устроили дуэль взглядов.