Успеют не все: Президенту доложат о ходе строительства соцобъектов по нацпроектам

Общественники в регионах проводят рейды по строительным площадкам социальных объектов: школ, больниц, яслей, детских садов и ФАПов.

Они фиксируют:

было ли начато строительство;

этап стройки;

построен ли объект вовремя;

работает ли объект;

имеется ли отставание от сроков;

если отмечается отставание, то по какой причине.

Сводный доклад о ходе строительства социальных объектов, возводимых в рамках национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура» будет представлен Президенту России Владимиру Путину до 1 декабря.

Всего общественники планируют посетить более 700 объектов, расположенных в 82 регионах.