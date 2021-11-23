Успеют не все: Президенту доложат о ходе строительства соцобъектов по нацпроектам
Общественники в регионах проводят рейды по строительным площадкам социальных объектов: школ, больниц, яслей, детских садов и ФАПов.
Они фиксируют:
было ли начато строительство;
этап стройки;
построен ли объект вовремя;
работает ли объект;
имеется ли отставание от сроков;
если отмечается отставание, то по какой причине.
Сводный доклад о ходе строительства социальных объектов, возводимых в рамках национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура» будет представлен Президенту России Владимиру Путину до 1 декабря.
Всего общественники планируют посетить более 700 объектов, расположенных в 82 регионах.