



Владимир Уйба поблагодарил организаторов и участников турнира AMC Fight Nights за спортивный праздник к столетию Республики Коми.

В Сыктывкаре 27 ноября прошёл 106 номерной турнир AMC Fight Nights. Главным событием спортивного мероприятия стал поединок в абсолютной весовой категории российского бойца ММА Александра Емельяненко с бойцом из Бразилии Марсио Сантосом.

Представитель школы бразильского Джиу-Джитсу Марсио Сантос одолел российского бойца досрочно, одержав победу удушающим приёмом. Финальный поединок в прямом эфире из Сыктывкара транслировали на телеканале «Матч ТВ».

https://rkomi.ru/news/1573