Турнир AMC Fight Nights
Владимир Уйба поблагодарил организаторов и участников турнира AMC Fight Nights за спортивный праздник к столетию Республики Коми.
В Сыктывкаре 27 ноября прошёл 106 номерной турнир AMC Fight Nights. Главным событием спортивного мероприятия стал поединок в абсолютной весовой категории российского бойца ММА Александра Емельяненко с бойцом из Бразилии Марсио Сантосом.
Представитель школы бразильского Джиу-Джитсу Марсио Сантос одолел российского бойца досрочно, одержав победу удушающим приёмом. Финальный поединок в прямом эфире из Сыктывкара транслировали на телеканале «Матч ТВ».
https://rkomi.ru/news/1573