Центральный штаб Народного фронта принял решение о проведении съезда Движения

Съезд Народного фронта запланировано провести до конца 1 квартала 2022 года в режиме онлайн, с учетом эпидемиологической обстановки. Перед этим в субъектах Федерации пройдут конференции региональных отделений, на которых будут избраны новые составы региональных штабов и назначены делегаты съезда.

Также на заседании выступили активисты Народного фронта, избранные депутатами Государственной Думы 8 созыва. Они рассказали, как планируют в дальнейшем совмещать работу в высшем законодательном органе государства с общественной деятельностью в Народном фронте. Модератором заседания выступил сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

«Народный фронт – это сила, работающая по разным направлениям, и самое главное – по направлениям, которые нам определяет Президент. Мы определим стратегию, как усилить и продолжить то, что делали до этого. Сил у нас хватит. – подчеркнула сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, избранная первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Игорь Кастюкевич продолжит руководить «Молодежкой ОНФ». «Ресурс заместителя руководителя фракции «Единая Россия» уже сейчас начал работать – к «Молодежке» обращаются чиновники, просят помощи и спрашивают, чем помочь. Например, ведется активная работа в рамках МыВместе, чтобы волонтеры бесплатно передвигались на общественном транспорте: в Воронеже, Татарстане, Чите, еще ряде регионов. Мы помогаем административно это продвинуть. Буквально пару дней назад прошла встреча в Думе с молодежным парламентом. Это позволит увеличить численность ребят, которые будут делать добрые дела по самым разным направлениям», – пообещал Кастюкевич.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев поддержал коллег: «Ничего не изменилось. У нас складываются целые «фронтовые комитеты»: по несколько наших активистов в одном органе Думы. Поэтому мы будем использовать знания и опыт экспертов Движения и те идеи, которые появятся на местах, мы сможем продвигать из регионов, от Народного фронта на уровень Государственной Думы и Правительства».

В финальной части заседания члены Центрального штаба обсудили проведение отчётно-выборных конференций региональных отделений Народного фронта и проголосовали за созыв съезда Движения.