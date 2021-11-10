Свыше 100 миллиардов рублей сэкономят автомобилисты на отмене обязательного ТО

Более 100 млрд руб. смогут сохранить российские автовладельцы благодаря отмене обязательного прохождения технического осмотра, поддержанной Правительством РФ и партией «Единая Россия». Эксперты Народного фронта посчитали, что другое решение, ужесточившее прохождение ТО, обошлось бы автомобилистам в сумму от 100 до 200 млрд руб. О серьезной финансовой нагрузке на владельцев личных машин неоднократно предупреждали эксперты Народного фронта, предлагая сделать ТО добровольным и доказывая необходимость реформы.

С предложением изменить порядок техосмотра Народный фронт обращался в правительство в феврале этого года, рекомендовав рассмотреть возможность установления добровольного характера прохождения ТО для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам и используемых в личных целях, а также разрешить оформлять полис ОСАГО без диагностической карты.

«Сегодня в первом чтении рассмотрели и приняли закон, представленный «Единой Россией», об отмене обязательного техосмотра для владельцев личного автотранспорта. Надо отдать должное – парламент проявил единодушие. В свое время эту тему активно поднимали эксперты Общероссийского народного фронта. ОНФ предлагал изменить систему технического осмотра транспорта. А именно рассмотреть возможность установления добровольного характера прохождения ТО для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам и используемых в личных целях, и разрешить оформление полиса ОСАГО без диагностической карты», – рассказал депутат Госдумы, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Следующим шагом, по мнению руководителя рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, нужно синхронизировать отмену ТО для личных автомобилей со смежными законами.

«Теперь необходимо провести проверку на соответствие формулировок Кодекса об административных правонарушениях новым правилам прохождения технического осмотра. Если поменялись правила прохождения технического осмотра, то нужно поменять и формулировки в симметричном законе», – отметил Шкуматов. Он также назвал принятое решение «историческим и давно назревшим».

«Десятки лет эта проблема была с нами и порождала огромное количество вопросов. И очень здорово, что правительство и «Единая Россия» отмену обязательного ТО для личных автомобилей поддержали», – добавил Петр Шкуматов.

Согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, которые используются гражданами в личных целях. Законопроект не распространяется на машины такси и другой транспорт, используемый в коммерческих целях для перевозки пассажиров.

Техосмотр будет нужен при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов, а также при продаже машины, которая старше четырех лет.