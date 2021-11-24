Сдача на краповый берет. Специальный репортаж





Специальный репортаж. Краповый берет. Сдача на краповый берет

Двенадцать с половиной километров марш бросок с полным вооружением и амуницией. Затем полоса препятствий, водные преграды, многочисленные силовые упражнения, стрельбы и единоборства с опытными инструкторами. Почти два часа работы до изнеможения при концентрации внимания и ясности ума. Только так боец спецназа может заполучить заветный краповый берет.

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