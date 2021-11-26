РЫБАЛКА С НОЧЁВКОЙ В РЫБАЦКОЙ ИЗБЕ #2 Окунь и плотва на блесну На палках опять ЯЗИ да НАЛИМЫ





Переночевав в рыбацкой избе с утра пораньше выходим на лёд озера. И на этот раз оно одарило нас окунями и плотвой приличных размеров. Затем была поездка на остров, где ещё по открытой воде был заготовлен небольшой запас озёрного гольяна для живцов, и по пути домой ещё раз проверили палки. Общий улов получился очень даже ничего ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Заказать мотбуксировщик Ураган можно здесь: https://vk.com/buks1ru Скидка 4% по промокоду "КОМИ РЫБАК" #рыбацкие_избы #Ураган #налим