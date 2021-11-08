



По просьбам местных жителей в сыктывкарском посёлке Краснозатонский починили опоры уличного освещения и убрали несанкционированную свалку. А в самой столице Коми выровняли опору ЛЭП возле детской площадки на Пушкина, 51 и сделали подъем для колясок возле 3-ей поликлиники. Если и у вас есть жалоба, предложение или обращение – вы можете обратиться к органам власти в их официальных сообществах в соцсетях, через виджет в сообществе «Республика Коми» и платформу «Госулуги. Решаем Вместе». Центр Управления регионом поможет решить проблему.