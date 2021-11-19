



По поручению Владимира Уйба в Коми запущена программа льготных микрозаймов для малого и среднего бизнеса под 0,1% годовых. Рассчитывать на неё смогут те предприятия, что пострадали от локдауна. Меры поддержки обсуждались ранее на встрече предпринимателей сначала с профильным министром Эльмирой Ахмеевой, а после и с Главой Коми. После региональным Минэкономразвитием была поставлена задача Микрокредитной компании республики разработать новую финансовую поддержку на льготных условиях для пострадавшего малого и среднего бизнеса.