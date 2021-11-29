Плато Маньпупунер стало самым популярным природным объектом





Плато Маньпупунер победило в конкурсе «Сокровища России». На протяжении четырех месяцев на сайте Nat-geo.ru можно было отдать свой голос за интересные достопримечательности, экскурсионные маршруты, блюда национальной кухни и праздники. От Коми было заявлено шесть номинантов: Столбы выветривания на плато Маньпупунер, турмаршрут «По пути Кандинского», речное путешествие «Сплав по реке Щугор», Музей истории политических репрессий в водонапорной башне, традиционный праздник «Усть-Цилемская горка» и уникальная верхневычегодская роспись. Знаменитые столбы выветривания стали самым популярным природным объектом, набрав 17 процентов среди 48 номинантов, заметно обойдя соперников.