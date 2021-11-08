Перепись населения продлили





Срок прохождения всероссийской переписи населения на портале Госулуг продлили еще на неделю. Это удобно, а главное безопасно, с учетом непростой эпидемиологической обстановки. Официально подсчет завершится 14 ноября. Пройти перепись также можно в стационарных участках, в Коми их больше двух сотен. Кроме того, продолжают поквартирный обход и переписчики. Они работали в штатном режиме, несмотря на объявленные выходные дни. Отменять или переносить перепись было невозможно, учёт и так должны были провести еще в 20-ому году, но трижды переносили из-за пандемии. Что касается самих вопросов – их в анкете 33. Самые разные. Пол, возраст, гражданство, национальность, источники дохода и условия проживания. Все ответы записывают со слов самого отвечающего и никаких подтверждающих документов предъявлять не надо.