Перепись населения. Как прошла в Коми





Всероссийская перепись населения подошла к концу. Данные собирали в течение месяца – с 14 октября по 15 ноября в разных форматах. Это традиционный поквартирный обход, заполнение анкеты в стационарном участке, электронный способ на портале Госуслуг. До обработки и вычистки всех данных подводить итоги по численности еще рано, — отметили сегодня в Росстате. Руководитель ведомства Павел Малков отметил — раньше на подведение итогов переписи уходило три-четыре года, данные последнего анкетирования опубликуют уже в 2022-ом. Сегодня стартовал второй этап переписи – свод данных и их обработка. Первые цифры появятся в январе.