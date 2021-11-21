Открытие зимнего сезона 2021 — 2022 на Печоре Первые палки на НАЛИМА





Река Печора ещё идёт, но забереги уже позволяют выйти на лёд. Осторожно, шаг за шагом приближаемся к заветной цели. И вот уже поставлены первые палки на НАЛИМА. Зимний сезон 2021 — 2022 на Печоре открыт ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! #открытие сезона #2021_2022 #на_НАЛИМА