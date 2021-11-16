ОНФ: Стартовала всероссийская акция «Елка желаний»

Представители Центрального штаба Народного фронта приняли участие в старте всероссийской предновогодней акции «Елка желаний». Ежегодно благодаря акции желания тысяч детей воплощаются в жизнь. В акции участвуют Президент России Владимир Путин, сотрудники Администрации Президента и Правительства России, руководители различных ведомств и крупных компаний. Активисты Народного фронта в Москве и в регионах также ежегодно принимают в ней участие.

В этом году принять участие в акции и загадать желание могут граждане с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, дети от 3 до 17 лет включительно и пожилые люди от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети и малообеспеченных семей.

За первые 14 часов старта акции уже поступило более двух тысяч желаний – это абсолютный рекорд акции.

Принять участие в акции и исполнить чье-то желание можно не только онлайн, но и офлайн. Для участия в онлайн-формате нужно зайти на сайт елкажеланий.рф и выбрать любое понравившееся желание ребенка.

Подарки для акции делятся на два типа: материальные подарки (развивающие игрушки, книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, одежда, электроника) и нематериальные: дети часто хотят побывать в роли машиниста поезда, полицейского или пожарного, а также встретиться со своим кумиром или отправиться в поездку.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор группы компаний «КАМАЗ» Сергей Когогин: «Акция «Елка желаний» для нас замечательная возможность подарить в преддверии Нового года частичку доброты и тепла тем, кто особенно в этом нуждается. И важно осознавать, что такие инициативы поддерживаются на уровне государства. Верное решение в данной ситуации в объединении усилий граждан, государства и бизнеса, чтобы вместе пережить это сложное время».

Сергею Когогину выпало желание 10-летнего Максима Ильтерякова из Зеленограда, который мечтает о скрипке.

Кроме того, Когогин исполнит еще одно желание: прокатить четырехлетнего Реналя Гафиятуллина из Казани на большой машине. На пресс-конференции в пресс-центре ТАСС руководитель акции «Елка желаний» Тимур Сафин обратился к Когогину: «Сергей Анатольевич, учитывая, что по вопросу больших машин точно к вам, не могу не воспользоваться случаем и попросить стать волшебником для Реналя». Сопредседатель Народного фронта пообещал исполнить желание мальчика.

Организаторами акции ежегодно выступают Росмолодежь и платформа «Россия – страна возможностей».