ОНФ: Дать соотечественникам за границей надежду и опору

«Ты один мне поддержка и опора», – писал о родном языке Иван Тургенев. К сожалению, у наших соотечественников и иностранцев, живущих за границей, сегодня не так много возможностей получить знания по русскому языку.

Проект Народного фронта «Своих не бросаем» и волонтеры акции #МыВместе в День народного единства запустили новый проект «Волонтеры русского языка». Проект создан для россиян, соотечественников и их детей, живущих за пределами России, а также для иностранцев. Он будет способствовать изучению и поддержке знания русского языка и популяризации российского образования среди иностранных граждан.

Уроки будут проходить на базе бесплатных онлайн-платформ между волонтерами и учениками. Найти друг друга они могут через портал «Волонтеры русского языка». Входом к участию станет тестирование ученика и волонтера. Ученика протестируют на уровень владения русским языком, а волонтеров разделят на преподавателей и собеседников. Кроме того, и те, и другие указывают временные промежутки, в которые они могут начать обучение, и контактные данные. Далее волонтеры и ученики переходят на личное общение.

Первый онлайн-урок проведут волонтеры Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) им. Н.А. Добролюбова для наших соотечественников и иностранцев из Саудовской Аравии, Египта, Греции, Германии. Для иностранцев волонтеры начнут уроки с алфавита и фонетики, а пообщавшись с иммигрантами, порекомендуют пособия и дадут первые практические задания, которые проверят на следующем уроке. Все как на настоящих языковых курсах.

Запуск проекта «Волонтеры русского языка» приурочен к празднованию Дня народного единства. Миссия проекта – сохранение и распространение русского языка на планете, а также популяризация русской культуры в мире.

Ключевыми партнерами проекта «Волонтеры русского языка» стали Dobro.ru – крупнейшая платформа добрых дел в России и Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова.

Народный фронт приглашает к реализации проекта студентов и преподавателей российских лингвистических вузов страны, в которых преподают русский язык как иностранный, а также волонтеров, которые готовы просто поддержать общение на русском языке со своими соотечественниками и иностранцами.

Координатор проекта Народного фронта «Своих не бросаем» Валерий Горюханов: «Очень важно, чтобы наши соотечественники не забывали свои корни. Уверен, что у каждого из них еще остались в России родные и друзья, с которыми они поддерживают связь, используя родной русский язык. Также важно, чтобы и их дети могли общаться на языке родителей. Кроме того, есть огромный спрос на получение образования в российских вузах иностранными гражданами. Для них самостоятельное изучение нашего языка – непосильная задача. Поэтому мы в связке с ведущими вузами страны создаем армию волонтеров, которые смогут помочь в изучении великого и могучего русского языка».

Напомним, что в ходе реализации общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе Народный фронт сформировал команду волонтеров проекта «Своих не бросаем», которая совместно с МИДом России, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и авиакомпаниями помогала гражданам России во время пандемии в 2020 г. вернуться из-за рубежа на Родину специально организованными эвакуационными рейсами.