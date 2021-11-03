Новости от 2.11.2021
00:00 Выпуск
01:04 В Инте активно распространяется дельта штамм COVID-19.
04:50 Бизнес сможет получить гранты, чтобы компенсировать расходы на зарплаты в нерабочую неделю.
11:31 В здании городской администрации снова работал мобильный прививочный пункт.
16:53 Волонтеры вновь помогают тем, кто на время нерабочих дней вынужденно оказался на изоляции.
19:09 Заведующего детским садом «Ласточка» Эмму Михайловну Леонову проводили на заслуженный отдых.
20:44 35% жителей Республики Коми переписались за первую декаду Всероссийской переписи населения.
23:26 В преддверии Дня автомобилиста двоих интинцев представили к муниципальным наградам.
25.02 Интинские автолюбители устроили экстремальные соревнования.
29:45 Большой этнографический диктант пройдет в онлайн-формате.
Подписывайтесь на официальный канал на YouTube,
будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски
https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ