Новости от 2.11.2021





00:00 Выпуск

01:04 В Инте активно распространяется дельта штамм COVID-19.

04:50 Бизнес сможет получить гранты, чтобы компенсировать расходы на зарплаты в нерабочую неделю.

11:31 В здании городской администрации снова работал мобильный прививочный пункт.

16:53 Волонтеры вновь помогают тем, кто на время нерабочих дней вынужденно оказался на изоляции.

19:09 Заведующего детским садом «Ласточка» Эмму Михайловну Леонову проводили на заслуженный отдых.

20:44 35% жителей Республики Коми переписались за первую декаду Всероссийской переписи населения.

23:26 В преддверии Дня автомобилиста двоих интинцев представили к муниципальным наградам.

25.02 Интинские автолюбители устроили экстремальные соревнования.

29:45 Большой этнографический диктант пройдет в онлайн-формате.

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube,

будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски

https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ