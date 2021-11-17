Народный фронт выявил причины непрофессиональной охраны школ

Бюро расследований Общероссийского народного фронта выступило с предложением проводить закупки на оказание услуг по охране социальных и бюджетных учреждений только в форме электронного конкурса, а также уделить особое внимание профобучению сотрудников ЧОП, чтобы обеспечить оказание качественных услуг.

«В течение последнего месяца мы провели выборочный анализ торговых процедур на оказание услуг охраны социальных учреждений — детских садов, школ, высших учебных заведений, учреждений здравоохранения и иных бюджетных структур. Выяснилось, что ряд торгов завершается снижением стоимости услуг охраны, вплоть до 79%. Это совершенно ненормальная ситуация, которая потенциально несет угрозу безопасности граждан», – рассказал Валерий Алексеев, руководитель Бюро расследований Народного фронта.

В текущем году общественниками были выявлены 50 торговых процедур с демпингом на оказание услуг охраны свыше 25%. Общая сумма всех выявленных закупок составила 1,18 млрд руб., а общее снижение по ним – 549,9 млн руб. То есть среднее снижение превысило 43,1%, что с точки зрения проведения торгов – просто катастрофа.

«Вот мы берем закупку Кировского государственного медицинского университета Минздрава России на оказание услуг по круглосуточной охране 10 объектов: учебные корпуса, гаражные боксы, общежития, ФОК. По условиям контракта поставщику необходимо организовать 12 постов охраны на 7 объектах с круглосуточной работой. Всего предусмотрено контрактом 71 367 человеко/часов стоимостью 88,25 рублей за час. Начальная цена контракта составила чуть более 22,5 млн руб., а итоговая цена по результатам закупки – всего лишь 6,3 млн руб.», – привел пример Валерий Алексеев.

«Профессиональные объединения работодателей в области охраны также проводят мониторинги и также видят, что ряд компаний на торгах снижают цену контракта ниже себестоимости. Далеко не во всех регионах в рамках технических заданий установлены требования по соответствию квалификации сотрудников профессиональному стандарту, а он есть. В России существует профессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций». Соблюдение этого стандарта, наличие соответствующей профессиональной квалификации у сотрудника компании, выходящей на торги, должно стать обязательным условием контракта. В Москве обучение проводится в расширенном формате: с участием наркоконтроля. Необходимо, чтобы такое обучение проводилось во всех регионах страны, — отметил Сергей Силивончик, заместитель исполнительного директора СРО Ассоциация «Школа без опасности».

Некоторые активисты Народного фронта уверены, что сначала необходимо решить вопрос с привлечением к работе исключительно лицензированных охранников.

«Проблема в чем? Торги демпингуют те компании, в которых не только нет сотрудников, аттестованных по стандарту обеспечения охраны образовательных организаций, но и зачастую эти сотрудники не имеют удостоверений частного охранника. Такие предприятия выплачивают зарплату «черным налом», уклоняясь от уплаты налогов. Да, стандарт необходим, но давайте сначала хотя бы заставим предприятия, которые охраняют образовательные учреждения, использовать только лицензированных охранников», — отметил активист Народного фронта, генеральный директор ООО «Охранное предприятие «Стрела» Валерий Бова.

Координатор Бюро расследований Народного фронта Антон Гетта отметил, что в таком важном вопросе безусловно необходимо уходить от аукционов в сторону конкурсных процедур, в которых в критерии качества необходимо добавлять соответствие сотрудников высоким стандартам охраны. Этот стандарт должен применяться не только в школах, но и в других детских образовательных учреждениях: спортивных школах, школах искусств.

«Эти меры нужно применять уже сейчас, потому что обеспечение безопасности в детсадах, школах и других соцучреждениях – задача не менее важная, чем ежедневное обеспечение детей качественным горячим питанием. Поэтому мы надеемся на скорейший отклик на наши предложения и готовы провести на площадке Народного фронта соответствующие консультации с представителями ЧОПов и силовых структур. Кроме того, мы уже отправили обращение в адрес директора Росгвардии Виктора Золотова с просьбой проверить, как охраняются те учреждения, которые расторгованы со снижением», — подытожил Антон Гетта.