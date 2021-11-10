Народный фронт в Коми добивается принятия действенных мер по ветхой амбулатории в Верхней Максаковке

Активисты Народного фронта в Коми обратились к руководству министерства здравоохранения региона с просьбой провести капитальный ремонт ветхой амбулатории в поселке Верхняя Максаковка или построить новую. На основании жалоб граждан общественники добиваются принятия мер по амбулатории и улучшения медобслуживания в населенном пункте с 2019 г.

Представители Народного фронта подняли вопрос в госсовете Коми на парламентском заседании по здравоохранению и прямо задали вопрос, когда жители и медики Верхней Максаковки получат нормальную амбулаторию. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев сообщил, что дано поручение заново оценить износ действующего здания, после этого будет приниматься решение. Но в любом случае средства на строительство новой амбулатории республика будет изыскивать из собственных источников. Руководитель ведомства констатировал, что показатели двухлетней давности не позволили учреждению войти в программу, чтобы финансировать строительство за счет федеральных средств.

«Плохо то, что даже на парламентском уровне руководство отрасли в республике пока не смогло выработать конкретный план обновления первичного звена здравоохранения в Верхней Максаковке. Но обнадеживает то, что в минздраве Коми понимают необходимость этого и делают, по нашему мнению, хоть небольшие, но шаги в этом направлении. Народный фронт будет продолжать мониторинг ситуации и добиваться строительства новой амбулатории в поселке», – прокомментировала член регионального штаба Народного фронта, депутат Государственного совета Республики Коми Елена Иванова.

Несмотря на нерешенный в целом вопрос с ветхой амбулаторией в Верхней Максаковке, общественники все же добиваются положительных изменений. Ранее после рейдов и обращений в минздрав Коми у амбулатории была капитально отремонтирована входная группа здания вместе с крыльцом – эта часть строения была так разбита, что люди при входе и выходе из помещения могли провалиться или упасть.

Активисты также будут добиваться ремонта крыши. Рейд осенью 2021 г. показал, что она протекает во время дождя, медики ставят тазики, чтобы не подтапливало помещения. «На данном этапе будем добиваться текущего ремонта крыши, для этого мы повторно обратились в министерство здравоохранения. Это, что называется, для нас программа минимум. Далее будем следить за тем, чтобы в планы строительства был включен проект нового объекта здравоохранения», – пояснила Иванова.

Ранее в ходе рейдов общественники зафиксировали многочисленные факты плохого состояния здания амбулатории: почти по всему периметру сооружения наблюдается полуразвалившийся кирпичный фундамент, имеются повреждения стен внутри знания, шиферной кровли учреждения. Все это активисты Народного фронта задокументировали в фотоматериалах.