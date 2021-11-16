Народный фронт призвал власти Коми помочь жителям четырех населенных пунктов Ижемского района, которые оказались отрезаны от «большой земли»

Активисты регионального отделения Народного фронта обратились в правительство Коми с просьбой помочь жителям сел Мохча и Сизябск, а также деревень Бакур и Гам в Ижемском районе, оказавшимся отрезанными от «большой земли». Населенные пункты расположены у реки Ижма на другом берегу от райцентра, села Ижма, и в период осенней шуги жители не могут добраться ни до работы, ни до больницы. Люди попросили помощи. Для решения вопроса требуется аэровездеход, денег на который в местной казне нет. Общественники призвали региональные власти вмешаться в ситуацию.

Эксперты Народного фронта в Коми отметили, что Ижемский район относится к отдаленным территориям Крайнего Севера. Транспортная доступность с районным центром для местных жителей – вопрос не только здоровья, но порой и жизни. У муниципалитета для помощи людям имеется катер на воздушной подушке «Марс-700», который ежедневно по графику перевозит людей через реку. Но осенью во время шуги и весной во время ледохода эта связь прерывается – устройство плавательного средства на воздушной подушке не позволяет его использовать при таких неблагоприятных погодных условиях. Люди сел и деревень остаются буквально отрезанными от цивилизации во время этих периодов, которые могут иметь весьма продолжительный характер.

В ходе беседы с руководителем администрации Ижемского района Игорем Норкиным выяснилось, что положение может спасти катер другой конструкции — аэровездеход с плоским и твердым дном и воздушным винтом. Данные плавсредства используются во время неблагоприятных условий на водоемах в Республике Коми и других регионах страны. Фактически это единственная возможность для транспортной доступности людям во время межсезонья. Дело в том, что во время шуги и ледохода невозможно использовать понтонный мост, а строительство полноценного моста в Ижме на данном этапе невозможно из-за больших финансовых расходов. К тому же, строительство моста, в любом случае, длительный процесс, а людям нужная связь сейчас.

«Вопрос с отрезанными рекой людьми в Ижемском районе нужно решать как можно скорее. Общественники зафиксировали, что порой люди буквально рискуют жизнями, чтобы добраться через реку в село Ижма — самостоятельно на свой страх и риск на порой неприспособленных лодках или по доскам по хрупкому льду переправляются на другой берег. Понять жителей можно. На противоположном берегу находится не только работа и зарплата, но и Центральная районная больница с поликлиническим звеном. У людей может возникнуть и другие нужды, в том числе необходимость выезда в другие муниципалитеты или регионы страны, но беда в том, что иного пути на «большую землю» для жителей Мохчи, Сизябск, Бакур и Гам просто не существует – только через реку и районный центр. Попросили правительство Коми вмешаться и помочь жителям, ведь если медлить — недалеко и до беды», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Коми, сенатор РФ Елена Шумилова.