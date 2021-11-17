Народный фронт открывает горячую линию для пострадавших туристов обанкротившегося туроператора «Музенидис Тревел»

Народный фронт совместно с Ростуризмом открывает горячую линию для туристов, которые ранее приобрели путевки в компании «Музенидис Тревел». Бесплатная линия будет доступна с 17 ноября по номеру 8 (800) 200-34-11 ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщил координатор проекта «Путешествуем по России» Народного фронта, журналист и телеведущий Денис Полунчуков.

«Проблема очень серьезная, на сегодняшний день туроператор не в состоянии выполнить свои обязательства перед огромным количеством туристов, купивших путевки. Пострадавших, по разным оценкам, более 27 тыс. человек. Все они собирались на отдых в Грецию. Люди боятся потерять свои деньги, многие не знают, что делать, куда обращаться. Именно поэтому было принято решение о запуске горячей линии. Совместно с Ростуризмом подготовлена справочная информация, и наши волонтеры готовы оказать консультацию. Мы в постоянном контакте с Ростуризмом и оперативно отслеживаем поступающую информацию», – заявил Денис Полунчуков.

Заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Сергей Горбунов: «Прямая линия Народного фронта востребована по различным актуальным вопросам. При поддержке фонда «Росконгресс» по номеру 8-800-200-34-11 наши волонтеры смогут сориентировать пострадавших туристов – какие действия необходимо предпринять и куда обращаться, чтобы получить квалифицированную помощь и финансовую компенсацию».

На сайте общественного совета при Ростуризме штабтуризм.рф открыта специальная форма для пострадавших туристов, заполнив которую можно присоединиться к иску к виновной стороне как в России, так и в Греции.

Туроператор «Музенидис Тревел» 12 ноября заявил о невозможности выполнять свои обязательства – это стало крупнейшим банкротством в отрасли с 2014 г.