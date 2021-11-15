На ЦУР надейся





В Емве после жалоб местных жителей в Интернете восстановили освещение на улице Гущина. Сигнал зафиксировали сотрудники Центра управления регионом и перенаправили его в администрацию Княжпогостского района. В Усть-Куломском районе в посёлке Ягкедж после обращений в соцсетях ликвидировали несанкционированные свалки. Причём сделали это вместе с жителями на субботнике. Ещё одну похожую свалку в районе городского пляжа разобрали уже в Сыктывкаре. Кроме того, в столице, после многочисленных жалоб пешеходов, увеличили время работы зелёного сигнала светофора на перекрёстке Первомайской и Коммунистической. Если и у вас есть жалоба, предложение или обращение – вы можете обратиться к органам власти в их официальных сообществах в соцсетях, через виджет в сообществе «Республика Коми» и платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Центр Управления регионом поможет решить проблему.