МыВместе: В Сыктывкаре волонтеры привезли травмированной женщине продукты и помогли с получением инвалидности

В Коми участники Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе – активисты регионального отделения Народного фронта и социальные работники – организовали для одинокой сыктывкарки Светланы Тоарка, сломавшей ногу, доставку бесплатного набора продуктов питания и помогли в организации процедуры получения инвалидности.

Общественники отметили, что в решении вопросов граждан плотно взаимодействуют с дружественными организациями, являющимися полноправными участниками акции #МыВместе. Так, в поддержке женщины, попавшей в непростую ситуацию, приняли участие сотрудники Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара

Активисты Народного фронта вместе с соцработниками не в первый раз помогают одинокой женщине, получившей перелом ноги в период пандемии новой коронавирусной инфекции и оставшейся без средств к существованию, так как до пенсии ей еще несколько лет, а на момент травмы она оказалась безработной. Вмешательство участников акции #МыВместе помогло Светлане Тоарка получить дополнительную помощь медико-социального характера в лечебном стационаре – на амбулаторном лечении она не справлялась с собственным обслуживанием, что и вынудило ее обратиться за помощью к общественникам.

Сейчас участники акции #МыВместе также помогли женщине начать процедуру освидетельствования для получения инвалидности, как минимум временной – до полной реабилитации после перелома ноги и получения в этот период пенсии для существования.

«Огромное вам спасибо. Даже не знаю, чтобы делала бы без такой поддержки. Очень вам признательна и благодарна!» – сказала Тоарка участникам акции #МыВместе.

Общественники попросили представителей социальной службы взять на контроль поддержку женщины, теперь сотрудники навещают Светлану на постоянной основе.

«Пандемия коронавирусной инфекции пока не утихает. Особенно сложно сейчас пожилым, инвалидам и людям, оказавшимся в такой непростой ситуации, как сыктывкарка Светлана Тоарка. Помощь гражданам в рамках акции #МыВместе будем продолжать», – прокомментировала участница акции #МыВместе, сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Коми Ольга Федулова.

Акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ была запущена весной 2020 г. В Коми общественники, волонтеры, представители предпринимательского сообщества в рамках акции оказали помощь тысячам пожилых граждан, малоимущим, а также медикам на территории всех муниципальных образований республики: лекарствами, бесплатными продуктовыми наборами, средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, антисептиками.