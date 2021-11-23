Мэр Воркуты выступил за возвращение в схему теплоснабжения ТЭЦ-1





Мэр Воркуты Ярослав Шапошников выступил за возвращение в схему теплоснабжения ТЭЦ-1. В сентябре город перешёл на мощности ЦВК, ТЭЦ-1 ушла на консервацию. Жители с тех пор массово жалуются на «тёплые» вместо «горячих» батареи, хотя настоящих морозов в заполярье ещё не было. Как пишет на своей странице в соцсети градоначальник, сбор всей информации и технического обоснования занял много времени, специалистами выявлена основная причина проблем с теплом в отдельных районах – это исключение ТЭЦ-1 из схемы теплоснабжения.