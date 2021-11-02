Конференция Коми народа





Дороги, связь, медицину, перспективы сельхозпредприятий, строительство новых объектов и ряд других вопросов обсудили представители коренного населения, проживающего в селах и деревнях Интинского Округа на прошедшей конференции коми народа. В этом году из-за пандемии коронавируса встреча была организована в узком кругу, с соблюдением всех противоэпидемических требований.

В собрании приняли участие 15 избранных делегатов. С сельскими жителями встретились руководство Округа, депутаты, представители межрегионального общественного движения «Коми войтыр». По итогам конференции составлен проект резолюции, в который вошли все вопросы и пожелания.