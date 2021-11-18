«Комиавивтранс» получит 1,8 млрд рублей.





Компании «Комиавиатранс» будет выделен миллиард восемьсот миллионов рублей на погашение обязательств перед поставщиками, задолженности по заработной плате и налогам. Сейчас из-за долгов компания не может претендовать на господдержку и участвовать в тендерах. Депутаты Госсовета и представители Правительства обсудили стратегию вывода «Комиавиатранса» из кризиса. По словам заместителя председателя Правительства Коми Эльмиры Ахмеевой, к тяжелому финансовому состоянию привел ряд причин.