Колокольню в Мошьюге законсервируют





Памятник деревянного зодчества на Севере – Колокольню в Мошьюге Ижемского района законсервируют. План консервации Управление по охране объектов культурного наследия республики планирует заказать уже в будущем году. Только так можно сохранить уникальное строение от дальнейшего разрушения. Как рассказала руководитель ведомства Марина Андреева депутатам Госсовета во время обсуждения госпрограммы «Развитие культуры и туризма» отреставрировать объект можно будет только тогда, когда найдется собственник. С ним может определиться либо муниципалитет, либо епархия. По этому вопросу в ближайшее время пройдёт совещание, в котором примут участие представители Ижемской администрации. Колокольня может попасть в федеральную целевую программу как объект деревянного зодчества или объект религиозного значения в целом.