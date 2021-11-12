Информационная программа «Новости» от 11.11.2021





00:00 Выпуск

00:51 Депутаты Инты провели очередное заседание Совета Округа.

06:12 Глава региона Владимир Уйба призывает граждан вакцинироваться.

09:21 Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет функционал центров «Мои документы».

11:49 Сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации отметили свой профессиональный праздник вместе с юными патриотами.

19:35 Интинские медики приглашают всех жителей микрорайона Южный пройти флюорографическое обследование.

21:37 Инта присоединится к Всероссийской просветительской акции «Географический диктант».

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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