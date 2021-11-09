Игорь Кузьмичев прокомментировал приостановку строительства новой инфекционной больницы.





Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Коми Игорь Кузьмичёв прокомментировал ситуацию с приостановкой строительства новой инфекционной больницы. Резкий рост цены на стройматериалы вызвал цепную реакцию – массово останавливаются стройки по госконтрактам по всей стране. Правительство России уже выработало ряд механизмов на перерасчёт и корректировку стоимости работ. Но касается это только тех строек, что были заключены по 44 федеральному закону. Наша больница в этом плане уникальна.