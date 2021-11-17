Год ЦУРа. Жалуйтесь, вас услышат





ЦУР Коми за первый год своей работы стал востребованным инструментом обратной связи с населением – такую оценку центру управления регионом дал Глава республики. Владимир Уйба провёл рабочую встречу с руководителем Центра Евгением Зелинским. Напомним, в ноябре прошлого года в нашем регионе, как и в других субъектах России, по Поручению Президента Владимира Путина был открыт Центр управления регионом. Его цель – упрощение диалога между населением и властями всех уровней, то есть качественное улучшение работы всех ведомств с обращениями граждан. За первый год работы ЦУР Коми обработал и проанализировал более 82 тысяч сообщений жителей республики, которые они направили в адрес органов власти через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и в соцсетях.