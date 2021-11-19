Две управляющие компаний дисквалифицированы. Узнаем причины.





Из-за грубого нарушения лицензионных требований Службой строительного жилищного и технического надзора Коми из управления 2 управляющих компаний Сыктывкара и Удорского района были исключены все многоквартирные дома, что является, по сути, основанием для прекращения деятельности организаций. Вместо них назначены временные «управляйки». Аннулируют лицензии еще 10 управдомов. Документы уже поданы в суд. А два руководителя управляющих компаний были дисквалифицированы. Как рассказал исполняющий обязанности руководителя службы Стройжилтехнадзора Роман Шашев на заседании экспертного совета при постоянной комиссии Госсовета по вопросам ЖКХ основные нарушения – это не принятие мер по промывке теплосистем при подготовке к отопительному сезону, а так же наличие долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Всего за 9 месяцев ведомством было проведено свыше двух с половиной тысяч плановых и внеплановых проверок. В том числе в Вуктыле, где люди жаловались на отсутствие в квартирах тепла и горячей воды.