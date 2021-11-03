Что делать, когда все дома …





Внеплановые каникулы, объявленные Президентом с 30 октября по 7 ноября – в самом разгаре. На отдыхе – все школьники, студенты, а также значительная часть взрослого работающего населения. Указ о нерабочих днях, напомним, был подписан из-за ухудшения эпидобстановки. Чтобы не скучать дома во время длительных выходных, образовательные и культурные учреждения Коми подготовили для жителей региона насыщенную онлайн-программу. Викторины, флэш-мобы, конкурсы и различные мастер-классы.