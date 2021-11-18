Бюджет Республики на 2022 год





Госсовет Коми вышел на финишную прямую. Сегодня парламентарии рассмотрели последнюю перед принятием бюджета на 22-й и плановый период 23-24-го годов госпрограмму «Управление государственными финансами и государственным долгом». Именно эта программа обеспечивает сбалансированное использование регионального бюджета. Нынешний год выдался очень непростым – начинался с дефицитом 12 миллиардов. А завершается с дополнительными вливаниями в почти 9 миллиардов рублей – от налогов на прибыль организаций и доходы физических лиц.