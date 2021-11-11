БАД в лекарственной шкуре

Мимикрия упаковок БАД под лекарственные средства умышленно вводит покупателей в заблуждение. Об этом на прошедшем круглом столе по противодействию серому обороту биологически активных и пищевых добавок рассказал Валерий Алексеев, руководитель Бюро расследований Народного фронта.

Бюро расследований Народного фронта провело мониторинг распространения биологически активных добавок в аптеках и сравнило их с реальными лекарственными препаратами. В результате обнаружено, что производители БАДов добивались существенной схожести их продукции с 6 популярными лекарственными препаратами – в стилистике оформления упаковок, цветографической и шрифтовой частях, а также в указании действующих веществ. Также обнаружено, что в 5 из 30 проверенных аптечных пунктов в Москве и Московской области БАД стояли на полках вместе с обычными лекарствами.

«Это типичная схема введения потребителя в заблуждение, которой пользуются недобросовестные участники рынка. Только очень внимательный потребитель из числа тех, кто вскроет упаковку и прочтет инструкцию и состав, поймет, что перед ним не лекарство от кашля или простуды, а БАД, эффективность которой в лечении не доказана. Биологически активная добавка будет стоять на полке рядом с обычным лекарством и пользоваться спросом. Схожесть указанных действующих веществ на упаковке помогает недобросовестным поставщикам в аптечных сетях реализовывать БАДы под видом лекарств. Так за 2020 год, по данным экспертов, куплено биологических добавок на 74 млрд руб. Причем большинство из них стоит дороже 500 руб. Мы выступаем не против БАДов, а за четкое разграничение для потребителей, что является БАДом, а что — лекарством», — отметил Валерий Алексеев.

В ФАС России поддержали предложения Народного фронта и акцентировали внимание еще на одной схеме обращения БАДов.

«В Федеральную антимонопольную службу поступают многочисленные жалобы граждан на рост цен на ряд лекарственных препаратов. Причем указываемые в жалобах наименования соотносятся с жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами, цены на которые подлежат государственному регулированию и контролю. В ходе рассмотрения обращений было установлено, что в указанных в жалобах случаях, покупателями в аптеке приобретались не лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, а биологически активные добавки к пище. Если проанализировать зарегистрированные БАДы, то можно увидеть, что ряд биологических добавок содержат в своей основе молекулы действующего вещества лекарственного препарата, причем в таких же или схожих лекарственных формах и дозировках. Во время распространения новой коронавирусной инфекции, в отсутствие государственного регулирования цен, цены на такие «псевдоаналоги» лекарственных препаратов были резко повышены. Подобные случаи являются способами уклонения производителя от государственного регулирования цен на лекарственные препараты, а со стороны организаций, реализующих указанные средства потребителям, — введение потребителя в заблуждение. Реального наказания за это пока никто не несет, мы обращались в соответствующие инстанции. Здесь необходимо ужесточить законодательство, внести ясность и прозрачность в процедуры регистрации и обращения БАДов и иных средств отдельно от лекарственных препаратов, необходимо скорейшее принятие мер усиления ответственности», — заявил Тимофей Нижегородцев, заместитель руководителя ФАС России.

Всероссийским союзом пациентов было проведено социологическое исследование «Биоактивные добавки и витамины в повседневной жизни», которое показало, что с проблемой дефицита витаминов сталкивается каждый второй житель России – 57%. Большинство жителей России потребляют БАДы с разной степенью регулярности — 73% опрошенных; не принимают БАДы — 27%. Выбор БАД теми, кто их принимает, в большинстве случаев происходит самостоятельно – 41%, консультируется с врачом при выборе БАД каждый третий – 34%. «Ближайшая аптека» – основной канал, где россияне покупают БАД — 84% опрошенных. Остальные каналы покупки БАД существенно уступают аптекам, занимая каждый менее 20% рынка: отечественные онлайн-магазины используют 18% опрошенных, магазины здорового питания и сетевые организации стоят на третьем месте по популярности (16% и 15%), зарубежные онлайн-магазины указали 15% опрошенных.

«К сожалению, мы часто сталкивались с ситуацией, когда прием БАД приводил к серьезным последствиям со здоровьем. После одного из резонансных случаев мы серьезно занялись этим вопросом, взаимодействовали с рабочей группой в Госдуме РФ и подключили органы власти. БАД, который содержал опасные вещества, был изъят из оборота. Мы что за каждым БАДом будем бегать? Должен быть контроль на входе, регулирование его обращения и оценка результатов приема. Необходимо создать условия для работы органов власти», — прокомментировал Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, эксперт Центрального штаба Народного фронта.

Точку зрения на тему биологических добавок в жизни человека высказал Андрей Продеус, врач педиатр-иммунолог, д.м.н., профессор, главный специалист по педиатрии ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ». «Я с позиции врача, хочу четко разграничить: что есть лекарственный препарат, что есть БАД, что есть функциональное питание, что есть лечебное питание. Что мы назначаем, а что мы рекомендуем. И каким образом мы к этому приходим. Юридически все это разные вещи. Здесь необходимо на официальном уровне договориться и законодательно закрепить, а также ужесточить ответственность за нарушение правил».

Владимир Бессонов, доктор биологических наук, зав. лабораторией «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» отметил, отметил, что до 2015 года все пищевые добавки проходили государственную регистрацию, что обеспечивало их контроль со стороны государства, теперь же достаточно декларирования их безопасности производителем или продавцом. Президент РФ давал поручение возобновить госрегистрацию пищевых добавок, но ситуация остается подвешенной и нерешенной.

Исполнительный директор саморегулируемой организации «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков рассказал о том, что они регулярно ведут мониторинг продаж БАД в сети Интернет и неоднократно встречают, что внешне упаковка выглядит как витаминный комплекс, а зарегистрирован как сырье для приготовления пищевых добавок. Потребитель, читая на упаковке обещанные улучшения при приеме, вводится в заблуждение.

Координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы РФ Антон Гетта считает, что интересы людей должны стоять на первом месте. «Необходимо ограничить серые схемы, при помощи которых потребителям под видом лекарств продаются БАДы, а под видом БАДов – сырье для производства пищевых добавок. Предложения, прозвучавшие на круглом столе, мы отправим как в российские органы, регулирующие данную сферу, так и в Евразийскую экономическую комиссию. Поднятая тема показала, что необходимо много работать. Поэтому мы планируем не останавливаться и добиться четкой регламентации схемы производства, регистрации и реализации БАДов в России, а также ответственности всех участников процесса», — подытожил Антон Гетта.