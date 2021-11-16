Аэродром Воркуты передадут в федеральную собственность





После обращения Главы Коми Владимир Путин поручил передать аэродром Воркуты в федеральную собственность и обеспечить устойчивую деятельность «Комиавиатранса». Ещё 19 октября Владимир Уйба в режиме ВКС выступил на заседании Госсовета России под председательством Президента. Владимир Уйба попросил поддержать регионального авиаперевозчика и передать аэропорт Воркуты в федеральную собственность. С одной лишь целью – чтобы исключить риск его закрытия и привести в нормативное состояние.