4 тысячи добровольцев «Молодежки ОНФ» прошли обучение в МЧС России

От остановки крови до сердечно-легочной реанимации. Участники команды «Молодежка ОНФ» продолжают осваивать навыки первой помощи пострадавшим и работы в условиях ЧС. Занятия проходят при поддержке МЧС России. Курсы добровольных спасателей прошли уже более 4 тыс. человек.

«Обучение добровольцов совместно с МЧС России сегодня перешло в регулярный формат. Занятия не прерывались, несмотря на праздничные и нерабочие дни. Наоборот, в это время, учитывая период каникул у студентов, обучающие встречи собрали еще больше желающих. У беды выходных не бывает, участники «Молодежки ОНФ» работают в зонах ЧС в течение всего года. В 2021 году команда помогала жителям Крыма и Амурской области после наводнений, в Якутии добровольцы ликвидировали последствия лесных пожаров. В условиях ЧС нужен готовый алгоритм поведения, от этого зависят оперативность и скорость реакции. Этому и учатся волонтеры у преподавателей», – рассказал первый заместитель руководителя комитета по молодежной политике ГД, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

С 1 по 5 ноября к лекциям и практическим занятиям присоединились воспитанники всероссийского проекта по социализации трудных подростков «Тренер».

В Кемеровской области, несмотря на осенние каникулы, участники проекта вместе с волонтерами «Молодежки ОНФ» побывали на первом занятии в ГУ МЧС России. Курс добровольных пожарных рассчитан на месяц, первая встреча носила ознакомительный характер.

«Спасать людей я хотела с детства. После нескольких недель в проекте «Тренер» у меня появились новые друзья, а теперь сбывается и моя мечта – получить навыки спасателя. После первых занятий я поняла, что все зависит только от нас самих. Я благодарна команде «Молодежки ОНФ» и проекту «Тренер» за то, что помогают укрепить веру в себя и получить новые знания», – поделилась впечатлениями участница проекта «Тренер» в Кемеровской области Екатерина Коншина.

Приступили к обучению с МЧС России также и волонтеры Саратовской области. Из-за противоэпидемиологических ограничений курс стартовал в онлайн-формате. Лекцию провел начальник отделения организации пожарной охраны управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Саратовской области Вячеслав Михайлов. Волонтеры начали изучать приемы первой помощи пострадавшим в условиях ЧС. В рамках курса добровольцам предстоит освоить основные правила работы в зонах чрезвычайных ситуаций и взаимодействия с населением, а также пройти противопожарную подготовку.

Тогда как в одних регионах волонтеры только начинают учиться, в других – уже заканчивают. В Иркутске завершился третий этап обучения добровольцев. На первых двух занятиях волонтеры изучали комплекс сердечно-легочной реанимации и способы остановки кровотечения. Третья обучающая встреча была посвящена неотложной помощи при переломах и правилам транспортировки пострадавших.

«На этот раз занятия проводили наши друзья – волонтеры-медики. Нам показали, как правильно укладывать человека на носилки, из каких подручных средств можно сделать носилки для транспортировки пострадавшего, каким образом фиксировать переломы и накладывать шины. Получилось познавательно, узнали много нового», – поделился участник «Молодежки ОНФ» в Иркутской области Михаил Кутелев.

В связи с эпидемиологической ситуацией в ряде регионов обучение добровольцев перешло в онлайн-формат. В Курской области профилактическое онлайн-занятие для студентов педагогического колледжа провели преподаватели ГИМС МЧС России. Старший инспектор ГИМС по маломерным судам Александр Гречишников рассказал о мерах предосторожности и правилах поведения на водных объектах в зимний период. Студентам показали видеоурок о спасении людей из ледяной воды. Завершилась встреча онлайн-диалогом добровольцев с инспектором в формате вопрос-ответ.