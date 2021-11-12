12 новых школьных и дошкольных объектов планируют построить в Коми





12 новых объектов на 5 тысяч мест, как школьных, так и дошкольных. Таковы планы региональной отрасли образования на ближайшие 3 года. Так уже в 22-ом начнется строительство больших школ в Эжвинском районе Сыктывкара и Ижме, где особенно этого ждут. Кроме того, готовится концессионное соглашение с подрядчиком на возведение единого образовательного комплекса в Выльгорте на 550 ученических и 200 дошкольных мест. Подобный объект, только с меньшим объемом, появится и в Мадмасе Усть-Вымского района. Новые места позволят где-то сократить, а где-то вовсе ликвидировать вторую смену.