08.11.21 РЫБАЛКА НА ОЗЁРАХ ЩУКА НА ЖЕРЛИЦЫ





6-7 ноября проводили сына в армию. И вот с Григоричем снова на льду. Правда за эти два дня в связи с потеплением его мало где осталось, а где он остался, он стал очень слабым и опасным. Но нам всё же удалось поймать зубастых хищниц … На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку !