Вскрытие НАЛИМА — КАННИБАЛА ОНИ ЕДЯТ СЕБЕ ПОДОБНЫХ !





НАЛИМ — ХИЩНИК № 1 На первый взгляд он очень медлительный и неповоротливый. Но на самом деле у него очень быстрая реакция. Он может схватить и проглотить любую рыбу, какой бы шустрой она не была. Но больше всего он любит мелких налимчиков. И эти кадры тому доказательство. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Поставить Лайк 2) Оставить комментарий 3) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 4) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку !