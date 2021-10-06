



Владимир Уйба в ближайшее время озвучит свою позицию по вырубке бора недалеко от Язеля и Коччойяга в Сыктывдинском районе. Накануне в Администрацию Главы Коми было передано обращение по сохранению беломошных лесов, которые сейчас вырубает предприятие «Стройпрогресском» для разработки карьера «Апрельский». Всего под обращением к Главе подписи поставили 1600 человек. Это как жители самого Сыктывдинского района, так и Сыктывкара и Эжвы. Людей беспокоит масштаб антропогенного воздействия, под которое попала территория.