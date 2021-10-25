Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов запретить работу общепита ночью





Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов запретить развлекательные мероприятия и работу общепита ночью. Соответствующий документ опубликован сегодня на сайте Кремля. В документе отмечается, что высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором следует обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, «включая введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до шести часов утра. При этом принятие соответствующих ограничительных мер носит рекомендательный характер и остается в полномочиях региональных властей.