✳ Вести Тимана. Сосногорск | 25.10.2021





▫ В Сосногорском районе, как и по всей стране, проходит Всероссийская перепись населения. Ее цель – собрать точные данные о составе населения, условиях проживания, трудоустройстве и т.д.

▫ На базе сосногорского Дома детского творчества состоялся семинар «Организация туристско-краеведческой деятельности обучающихся в современных условиях». Участие в нем приняли педагоги общего и дополнительного образования, музейные работники, методисты, руководители по воспитательной работе.

▫ Сосногорский историко-краеведческий музей приглашает посетить выставку картин кисти Михаила Голика. Михаил Антонович родился в Сибири, в городе Ачинске. По зову сердца в 21 год он приехал в Республику Коми.