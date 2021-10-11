✳ Вести Тимана. Сосногорск | 11.10.2021
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА
Свое 95-летие 10 октября отметил ветеран Великой Отечественной войны Михаил Сырокваша.
01:13 — УЧЕНИЯ НА ТЭЦ
В Сосногорске прошли учения по предотвращению последствий чрезвычайных ситуаций.
03:21 — ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
В Сосногорском филиале Общественной приемной Главы Республики Коми прошла «прямая линия», посвященная борьбе с оборотом наркотиков. О пагубном влиянии наркотиков сосногорские полицейские рассказали и учащимся городских школ.