✳ Вести Тимана. Сосногорск | 11.10.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА

Свое 95-летие 10 октября отметил ветеран Великой Отечественной войны Михаил Сырокваша.

01:13 — УЧЕНИЯ НА ТЭЦ

В Сосногорске прошли учения по предотвращению последствий чрезвычайных ситуаций.

03:21 — ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

В Сосногорском филиале Общественной приемной Главы Республики Коми прошла «прямая линия», посвященная борьбе с оборотом наркотиков. О пагубном влиянии наркотиков сосногорские полицейские рассказали и учащимся городских школ.