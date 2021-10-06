



В Сосногорске после обращений в соцсетях вывезли мусор с территории Дома детского творчества и отремонтировали пешеходный мост по дороге из шестого микрорайона в Сосновку. Жители жаловались, что мост находится в плачевном состоянии, а доски прогнили. В итоге старые доски оперативно заменили. В Усть-Куломском районе при содействии ЦУР заменили перегоревшие фонари в деревне Великополье, а в Корткеросском Визябоже восстановили освещение на пешеходном переходе. Если и у вас есть жалоба, предложение или обращение – вы можете обратиться к органам власти в их официальных сообществах в соцсетях, через виджет в сообществе «Республика Коми» и платформу «Госуслуги. Решаем вместе». Центр Управления регионом поможет решить проблему.