В Республике Коми продолжается прививочная кампания по вакцинации жителей региона от гриппа.





По данным вирусологической лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», в регионе сейчас активно циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии, также в материале от больных определяются вирусы гриппа A(H3N2).

Особый риск распространения гриппа и ОРВИ связан с тем, что вирусы циркулируют вместе с коронавирусной инфекцией. Чтобы снизить интенсивность сезонного подъема заболеваемости и избежать эпидемии медики призывают вакцинироваться.

В прививочных кабинетах доступна как вакцина от коронавирусной инфекции, так и от гриппа. Однако прививаться ими нужно раздельно, между прививками от этих двух заболеваний необходим промежуток в один месяц.