В 4 районах республики нет управляющих компаний многоквартирных домов





В 4 районах республики – Усть-Цилемском, Троицко-Печорском, Ижемском и Усть-Куломском – нет управляющих компаний многоквартирных домов. А потому, когда специалисты Стройжилтехнадзора выезжают по заявлениям местных жителей, чтобы зафиксировать, например, протечку кровли, наказать кого-то за это и заставить устранить нарушение просто невозможно. Об этом на прямой линии в Общественной приёмной Главы Коми рассказала первый заместитель руководителя профильного ведомства Ольга Микушева. При этом больше всего жалоб на нарушения прав граждан в сфере ЖКХ поступает именно из этих муниципалитета. Без управления многоквартирный дом очень быстро начинает разрушаться.