Учредительное собрание Отделения Российского исторического общества в Республике Коми





В Республике Коми создано отделение Российского исторического общества.

Решение о его создании принято 12 октября на учредительном собрании Отделения Российского исторического общества в Республике Коми. В нём приняли участие Глава Республики Коми Владимир Уйба, Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский, учёные, религиозные деятели, работники образования и культуры.

«Символично, что создание регионального отделения Российского исторического общества происходит в год столетия республики. Это год, когда многогранная история нашего края вызывает особый интерес у самых широких кругов населения», — отметил В. Уйба.

Российское историческое общество поддерживает научные исследования, историческое образование, содействует изучению и публикации документов российских архивов, активно участвует в научно-просветительской работе, в противодействии дилетантизму и попыткам фальсификации исторических фактов, организует создание новых просветительских ресурсов, а главное − формирует, поддерживает и направляет общественную инициативу на всестороннее изучение семейной, региональной, отечественной и мировой истории.

https://rkomi.ru/news/1418