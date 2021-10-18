Участники форума «Рубеж» празднуют День отца

О роли отца в жизни и каково самому быть отцом сегодня рассказали участники всероссийского форума «Рубеж». Этот праздник установлен указом президента страны Владимира Путина от 4 октября 2021 года.

«Отец – это первый наставник, ориентир и транслятор главных человеческих ценностей для ребенка. Отношения в семье, между родителями, родителей с детьми – все это закладывает фундамент для всей последующей жизни детей и формирует отношение к жизни и к миру. Часто в последнее время я вспоминаю своего отца, его советы, короткие фразы… то, как он поднимал бровь или улыбался. Я поздравляю всех отцов с праздником! Желаю гордиться своими детьми и уделять им как можно больше времени», — поздравил отцов страны депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Государственной Думы, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

С 15 по 20 октября в Калужской области проходит всероссийский форум «Рубеж». Он объединил участников команды «Молодёжки ОНФ» из 67 регионов страны. Среди них и те – кто сегодня принимает поздравления в честь Дня отца. Например, Рамиль Летфуллов из Ульяновской области с супругой воспитывают маленькую дочку.

«Отец научил меня ценить и радоваться жизни, поддерживал, помогал в самых трудных ситуациях. Он – мой первый друг, наставник, опора и поддержка. И я также хочу быть для своего ребенка другом и товарищем. Передать дочке все то, чем обладаю сам. При этом, учиться у нее чему-то новому. Я хочу, чтобы мой ребенок в любой непонятной ситуации не боялся мне позвонить со словами: «А что подумает отец», а всегда хотел бы посоветоваться со мной и говорил: «Надо срочно позвонить папе! Он точно мне подскажет, как лучше поступить», — поделился Рамиль Летфуллов.

Начиная с этого года, День отца будет отмечаться в третье воскресенье октября. Он был создан «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».