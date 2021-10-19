ПРЯМОЙ ЭФИР | John KLYUKER

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🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

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Голосовое сообщение 70 руб.

Караоке 100 руб.

Песня (песня без мата) 150 руб.

Сигна (ники без мата) 150 руб.

Танец под вашу песню без мата 1000 руб.

10 приседаний 250 руб. (не более 100 приседаний за стрим)

10 отжиманий 250 руб. (не более 30 отжиманий за стрим)