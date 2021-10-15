Проект ОНФ «Народный фермер» направит предложения по совершенствованию порядка выделения земли фермерам без торгов

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Проект ОНФ «Народный фермер» принял активное участие в  XXIII Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень 2021», которая прошла в парке «Патриот». Все дни активисты проекта общались с фермерами, региональными органами управления АКП, проводили консультации по решению системных проблем, возникающих у малых форм хозяйствования.

Руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота рассказал о ключевых проблемах российских фермеров, в решении которых участвует проект ОНФ «Народный фермер». Это проблемы выделения земли, транспортировки крупногабаритной техники, а также высоких тарифов на ветеринарные услуги. Также он довел до сведения заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко, что существует серьезная проблема с выделением фермерам земли без торгов.

«Сложилась парадоксальная ситуация  –  есть  зарастающие поля, многие из которых уже перешли обратно государству, а желающим обрабатывать землю их не дают. Эта проблема возникает из-за несовершенства Федерального закона № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Получается, что закон предусмотрел для фермеров – участников госпрограмм  поддержки развития сельского хозяйства возможность упрощения  доступа  к земельным ресурсам, а на деле реализовать это право они не могут.  Ведь в случае проведения торгов  малые предприятия не могут конкурировать с крупными компаниями.  Таким образом, для фермеров затруднен доступ к земельным ресурсам. Эту проблему надо решать!» – отметил Олег Сирота.

В настоящее время законодательство предусматривает возможность предоставления в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на срок до пяти лет без проведения торгов  крестьянским (фермерским) хозяйствам, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства. Это возможно при условии, что о предоставлении данного земельного участка  не поступило заявлений от других заинтересованных лиц, в том числе не являющихся участниками программ государственной поддержки. При наличии нескольких заявок на один земельный участок назначаются торги.

Виктория Абрамченко  согласилась с важностью проблемы  и попросила направить ей предложения проекта «Народный фермер» по совершенствованию данного механизма.

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