Проект ОНФ «Народный фермер» направит предложения по совершенствованию порядка выделения земли фермерам без торгов

Проект ОНФ «Народный фермер» принял активное участие в XXIII Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень 2021», которая прошла в парке «Патриот». Все дни активисты проекта общались с фермерами, региональными органами управления АКП, проводили консультации по решению системных проблем, возникающих у малых форм хозяйствования.

Руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота рассказал о ключевых проблемах российских фермеров, в решении которых участвует проект ОНФ «Народный фермер». Это проблемы выделения земли, транспортировки крупногабаритной техники, а также высоких тарифов на ветеринарные услуги. Также он довел до сведения заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко, что существует серьезная проблема с выделением фермерам земли без торгов.

«Сложилась парадоксальная ситуация – есть зарастающие поля, многие из которых уже перешли обратно государству, а желающим обрабатывать землю их не дают. Эта проблема возникает из-за несовершенства Федерального закона № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Получается, что закон предусмотрел для фермеров – участников госпрограмм поддержки развития сельского хозяйства возможность упрощения доступа к земельным ресурсам, а на деле реализовать это право они не могут. Ведь в случае проведения торгов малые предприятия не могут конкурировать с крупными компаниями. Таким образом, для фермеров затруднен доступ к земельным ресурсам. Эту проблему надо решать!» – отметил Олег Сирота.

В настоящее время законодательство предусматривает возможность предоставления в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на срок до пяти лет без проведения торгов крестьянским (фермерским) хозяйствам, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства. Это возможно при условии, что о предоставлении данного земельного участка не поступило заявлений от других заинтересованных лиц, в том числе не являющихся участниками программ государственной поддержки. При наличии нескольких заявок на один земельный участок назначаются торги.

Виктория Абрамченко согласилась с важностью проблемы и попросила направить ей предложения проекта «Народный фермер» по совершенствованию данного механизма.