ОХОТА НА УТОК КОНИ АТАКУЮТ ОСЕННИЕ ПРОДОЛЬНИКИ ПЕРВАЯ ПРОВЕРКА ЕСТЬ РЫБА





Продолжаем осенние прогулки с пользой для дела. На этот раз есть и дичь , есть и рыба ! Так как закинул продольники, и теперь до шуги будем их проверять. А ещё сегодня произошла интересная встреча с местными конями … На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Поддержать канал можно очень просто : 1) Поставить Лайк 2) Оставить комментарий 3) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 4) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку !